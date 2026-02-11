LIVE Berrettini-Kopriva 4-6 3-6 ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | romano sconfitto e con problema fisico?

Questa sera Matteo Berrettini si è arreso in due set al ceco Kopriva nel torneo di Buenos Aires. Il romano ha perso 4-6, 3-6 e, secondo alcune voci, potrebbe aver avuto un problema fisico durante il match. La sfida si è conclusa con Kopriva che ha conquistato i quarti di finale, confermando la sua buona forma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:42 Kopriva b. Berrettini 6-4, 6-3! Servizio e rovescio lungoriga per il ceco che vale i quarti di finale. Sfiderà probabilmente Cerundolo F. 40-30 ECCOLO! Gratuito tremolante del ceco. Ancora vita!!! 40-15 Risposta vincente di Berrettini che non si arrende! Mai troppo tardi con Kopriva. 40-0 Servizio e dritto sulla riga. Ci siamo. 30-0 Sul nastro si ferma lo slice di Berrettini. 15-0 Purtroppo non risponde sulla seconda di dritto il romano. Seconda. Tutto da vedere che il ceco non subisca la pressione. 3-5 Mette out il dritto il romano! Ennesimo errore grave, questo potrebbe costargli anche l'eliminazione, perché no.

