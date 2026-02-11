Questa mattina a Buenos Aires, Matteo Berrettini affronta Filip Kopriva nel primo turno dell’ATP locale. Dopo aver perso il primo set 4-6, il romano sta cercando di rientrare in partita e si trova ora sul 3-3 nel secondo. Il match è ancora aperto, e i due giocatori si sfidano punto su punto. Berrettini ha appena conquistato due punti importanti con servizi vincenti, cercando di risalire dal punteggio sfavorevole.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio slice vincente. 15-15 Servizio vincente esterno. 0-15 Con il dritto il romano. 3-3 A zero Berrettini! 40-0 Ace. 30-0 Non risponde neanche Kopriva su una seconda. 15-0 Servizio vincente. Ricordiamo che Berrettini, all’improvviso, nel decimo game del primo set ha iniziato ad abbreviare gli scambi e si è toccato gli addominali obliqui. Sia chiaro, la tattica deve essere quella di accorciare. Però ha buttato via malissimo quel gioco, troppo male. 2-3 A quindici Kopriva. 40-15 Con il dritto senza remore Berrettini. 40-0 Servizio dritto e benedizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Kopriva 4-6, 3-3, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: romano in rimonta

Matteo Berrettini e Tomas Kopriva si sfidano a Buenos Aires in un match molto combattuto.

