LIVE Berrettini-Coria 1-0 ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | iniziata la partita

La partita tra Berrettini e Coria è cominciata a Buenos Aires. I primi scambi sono stati veloci e intensi, con Berrettini che ha messo pressione con un dritto potente. La tensione si sente già sul campo, mentre i giocatori cercano di prendere il ritmo. Seguiamo da vicino ogni punto, pronti a raccontare cosa succede passo dopo passo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Super accelerazione lungoriga in corsa di dritto Berrettini. A-40 Di nuovo a prendersi il quindici a rete Coria. 40-40 Attacca di rovescio e chiude di volo Coria. 30-40 Si apre il campo con la risposta di dritto Berrettini e chiude subito nell’angolo aperto: palla break! 30-30 Servizio e dritto Coria. 15-30 Angolo acuto inside out con il dritto del romano! 15-15 Arriva sulla smorzata e chiude Coria. 0-15 La risposta di dritto di Berrettini! 1-0 Ci mette qualche minuto di più ma chiude il game Berrettini. A-40 Non riesce il passante di dritto a Coria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Coria 1-0, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: iniziata la partita Approfondimenti su Berrettini Coria LIVE Berrettini-Coria, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: azzurro in campo a breve Questa sera si gioca la partita tra Berrettini e Coria all’ATP di Buenos Aires. Dove vedere in tv Berrettini-Coria, ATP Buenos Aires 2026: orario, programma, streaming Gli appassionati di tennis possono già segnare in agenda l’appuntamento con il match tra Matteo Berrettini e Facundo Coria, in programma a Buenos Aires. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Berrettini Coria Argomenti discussi: Dove vedere Berrettini-Coria all'Atp Buenos Aires in tv e streaming; Dove vedere in tv Berrettini-Coria, ATP Buenos Aires 2026: orario, programma, streaming; Berrettini-Coria in tv: data, orario, canale, diretta Atp Buenos Aires 2026; Auger-Aliassime trionfa a Montpellier, Berrettini e Darderi giocano a Buenos Aires. LIVE Berrettini-Coria, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: azzurro in campo dopo le Olimpiadi, l’orarioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:45 Chiude anche Tabilo su Diaz Acosta e allora Berrettini sappiamo già quando scenderà in campo: alle ore ... oasport.it Coria-Berrettini, le quote di BgameScommesse: dopo il forfait agli Australian Open per un problema fisico, Matteo Berrettini riparte dall'Atp di Buenos Aires, dove affronterà ai sedicesimi Coria. agimeg.it Stasera, non prima delle 22:30 italiane, si gioca: Fede Coria vs. Matteo Berrettini x.com ATP Buenos Aires 2026, Berrettini-Coria: ecco a che ora si gioca e dove vederla in tv - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.