LIVE Berrettini-Coria 7-5 6-5 ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | match apertissimo dopo due ore

Da oasport.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Berrettini si avvicina alla vittoria contro Alejandro Coria nel match di Buenos Aires. Dopo due ore di gioco, il romano conduce 7-5, 6-5 e si trova a un punto dalla vittoria. La tensione è alle stelle: il punteggio è ancora aperto e tutto può succedere. I tifosi sono in trepidazione, aspettando che Berrettini chiuda il match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 A quindici il romano. C’è da sperare che il tie-break dica bene. 40-15 Uno due di Berrettini. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Prima vincente. 0-15 Anche la palla corta che rimbalza nel suo campo. si mette male. 5-5 Magico strettino di Coria. A-40 Certo che, se hai match point e non fai neanche partire lo scambio e se hai un break di margine e non lo sfrutti, come chiuderai? 40-40 Figuriamoci, fuori di metri la risposta. Questi due potrebbero averne ancora per un’ora e mezza! 40-A Strappa con il dritto dopo il servizio Coria. Primo match point Berrettini, speriamo che lo sfrutti! Seconda, speriamo che non sbagli la risposta. 🔗 Leggi su Oasport.it

live berrettini coria 7 5 6 5 atp buenos aires 2026 in diretta match apertissimo dopo due ore

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Coria 7-5, 6-5, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: match apertissimo dopo due ore

Approfondimenti su Berrettini Coria

LIVE Berrettini-Coria, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: azzurro in campo a breve

Questa sera si gioca la partita tra Berrettini e Coria all’ATP di Buenos Aires.

LIVE Berrettini-Coria 1-0, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: iniziata la partita

La partita tra Berrettini e Coria è cominciata a Buenos Aires.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Berrettini Coria

Argomenti discussi: LIVE Berrettini-Coria, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: azzurro in campo dopo le Olimpiadi, l’orario; Dove vedere Berrettini-Coria all'Atp Buenos Aires in tv e streaming; Paolini, Berrettini e non solo: le partite su Sky; Berrettini-Coria in tv: data, orario, canale, diretta Atp Buenos Aires 2026.

LIVE Berrettini-Coria 7-5, 5-4, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: match apertissimo dopo due oreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Clamoroso errore di dritto Berrettini. 15-0 Mette a segno il dritto vincente l'argentino. 3-0 A quindici ... oasport.it

Dove vedere Berrettini-Coria all'Atp Buenos Aires in tv e streamingBerrettini torna in campo a Buenos Aires dopo il forfait agli Australian Open per problemi agli addominali. Nel primo turno dell'Atp 250 sulla terra rossa argentina affronterà Federico Coria. C'è anch ... corriere.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.