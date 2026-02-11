Matteo Berrettini si avvicina alla vittoria contro Alejandro Coria nel match di Buenos Aires. Dopo due ore di gioco, il romano conduce 7-5, 6-5 e si trova a un punto dalla vittoria. La tensione è alle stelle: il punteggio è ancora aperto e tutto può succedere. I tifosi sono in trepidazione, aspettando che Berrettini chiuda il match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 A quindici il romano. C’è da sperare che il tie-break dica bene. 40-15 Uno due di Berrettini. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Prima vincente. 0-15 Anche la palla corta che rimbalza nel suo campo. si mette male. 5-5 Magico strettino di Coria. A-40 Certo che, se hai match point e non fai neanche partire lo scambio e se hai un break di margine e non lo sfrutti, come chiuderai? 40-40 Figuriamoci, fuori di metri la risposta. Questi due potrebbero averne ancora per un’ora e mezza! 40-A Strappa con il dritto dopo il servizio Coria. Primo match point Berrettini, speriamo che lo sfrutti! Seconda, speriamo che non sbagli la risposta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Coria 7-5, 6-5, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: match apertissimo dopo due ore

Questa sera si gioca la partita tra Berrettini e Coria all'ATP di Buenos Aires.

La partita tra Berrettini e Coria è cominciata a Buenos Aires.

