LIVE Berrettini-Coria 4-3 ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | tante chance non sfruttate nel 1° set

Live tennis ad Buenos Aires. Matteo Berrettini si ferma sul 4-3 contro Coria, con molte occasioni perse nel primo set. Il match prosegue tra scambi intensi e punti che tengono il pubblico con il fiato sospeso. Berrettini ha appena concluso uno scambio con un rovescio lungoriga che ha portato il punteggio sul 40-30. La partita è ancora aperta e ogni punto può decidere il futuro del set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Gran rovescio lungoriga di Berrettini a chiudere il gioco! 40-30 Prima vincente al corpo. 30-30 Gratuito di dritto dopo il servizio. 30-15 Ace, appena il primo. 15-15 In rete lo slice difensivo. 15-0 Ottimo diagonale forte e stretto del romano. 3-3 In rete il dritto di Berrettini. A-40 In rete il rovescio difensivo del romano. 40-40 Attacca con il dritto anomalo Berrettini, tocca appena la stop volley. Che lotta! 40-A Questa volta è largo lo slice difensivo. 40-40 Con il dritto Coria. 40-A Buono slice difensivo del romano, dritto in rete di Coria. Quarta chance del set.

