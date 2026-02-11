LIVE Berrettini-Coria 3-3 ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | tante chance non sfruttate nel 1° set

Dopo aver aperto con un ace, Berrettini si è portato avanti 15-0 contro Coria nel primo set di Buenos Aires. La partita è ancora molto aperta, con tante occasioni non sfruttate da entrambi. Al momento, il punteggio è 3-3, e la sfida continua a mantenere alta l’attenzione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 In rete lo slice difensivo. 15-0 Ottimo diagonale forte e stretto del romano. 3-3 In rete il dritto di Berrettini. A-40 In rete il rovescio difensivo del romano. 40-40 Attacca con il dritto anomalo Berrettini, tocca appena la stop volley. Che lotta! 40-A Questa volta è largo lo slice difensivo. 40-40 Con il dritto Coria. 40-A Buono slice difensivo del romano, dritto in rete di Coria. Quarta chance del set. 40-40 Niente, slice fuori in palleggio. 30-40 Se ne va il dritto di Coria e allora c'è un'altra chance per Berrettini. 30-30 Non va di là il rovescio difensivo Berrettini.

