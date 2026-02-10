LIVE Berrettini-Coria 1-1 ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | inizio eterno di primo set

Inizia con un lungo primo game il match tra Berrettini e Coria all’ATP di Buenos Aires. Entrambi i giocatori si scambiano colpi intensi, con il primo set che sembra destinato a durare ancora a lungo. Berrettini prova a spingere con il servizio e il dritto, ma si fa sorprendere da un rovescio difensivo di Coria. Ora il punteggio è 1-1, e la partita si fa sempre più incerta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e dritto! 1-1 Lungo il rovescio difensivo di Berrettini. A-40 Prima vincente. 40-40 Sposta Berrettini il giocatore di casa e annulla anche questa palla break. 40-A In rete la smorzata di Coria. 40-40 Di poco largo il dritto inside out dell'argentino. A-40 Passa col lob di rovescio Coria. 40-40 Super accelerazione lungoriga in corsa di dritto Berrettini. A-40 Di nuovo a prendersi il quindici a rete Coria. 40-40 Attacca di rovescio e chiude di volo Coria. 30-40 Si apre il campo con la risposta di dritto Berrettini e chiude subito nell'angolo aperto: palla break! 30-30 Servizio e dritto Coria.

