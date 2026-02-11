L’Italia l’ordine pubblico e la sicurezza necessaria Il commento di Ippolito

Il dibattito sulla sicurezza in Italia torna al centro dell’attenzione. Ippolito sottolinea come l’ordine pubblico sia una priorità, ma serve anche una chiara strategia per garantire la sicurezza dei cittadini. Le forze dell’ordine continuano a lavorare, ma le sfide restano molte.

Il dibattito contemporaneo sulla sicurezza pubblica in Italia non può prescindere da una solida base filosofica e dottrinale che giustifichi l’azione dello Stato come garante dell’armonia sociale. Muovendo dalle radici del pensiero cristiano, Tommaso d’Aquino sosteneva che, sebbene l’uomo possieda una naturale attitudine alla virtù, la sua perfezione richiede una disciplina che lo distolga dai piaceri illeciti. Per l’Aquinate, la legge non è solo un precetto, ma una disciplina necessaria per ritrarre dal male, con la forza e col timore, coloro che sono inclinati al vizio e non si lasciano muovere dalle sole parole. 🔗 Leggi su Formiche.net

L’Italia si trova di nuovo a confrontarsi con le tensioni tra il diritto di protestare e la necessità di mantenere l’ordine pubblico.

In Italia, il recente pacchetto Sicurezza mira a regolamentare in modo più stringente le manifestazioni e il dissenso pubblico.

