italia stato di polizia il nuovo pacchetto sicurezza trasforma il dissenso in un problema di ordine pubblico

In Italia, il recente pacchetto Sicurezza mira a regolamentare in modo più stringente le manifestazioni e il dissenso pubblico. Questa revisione normativa evidenzia un approccio che tende a considerare il dissenso come una questione di ordine pubblico, influenzando le libertà civili e le modalità di espressione dei cittadini. Un approfondimento su come le nuove misure possano incidere sulla vita democratica del Paese.

In Italia sta prendendo forma un disegno preciso: trasformare il dissenso in un problema di ordine pubblico. Lo vediamo nelle multe e negli avvisi di garanzia contro chi ha riempito le piazze denunciando il genocidio a Gaza e l’economia di guerra. In questi giorni, da Torino a Bergamo, da Massa a Treviso centinaia di studenti, cittadini, sindacalisti, attivisti stanno ricevendo multe salate (da 300 fino a 5000 euro) e avvisi di garanzia per aver partecipato a manifestazioni pacifiche in difesa dei diritti del popolo palestinese, soprattutto in occasione degli scioperi generali per la Global Sumud Flotilla del 22 settembre e del 3 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

