Autorità dello Stato ordine pubblico e dissenso Il posto della politica secondo Ippolito

L’Italia si trova di nuovo a confrontarsi con le tensioni tra il diritto di protestare e la necessità di mantenere l’ordine pubblico. Le autorità sono chiamate a gestire situazioni in cui il dissenso si scontra con le esigenze di sicurezza, senza mettere a rischio la stabilità. La discussione sul ruolo della politica e delle forze dell’ordine torna al centro del dibattito pubblico.

L’Italia contemporanea si trova nuovamente a dover affrontare il delicato equilibrio tra l’esercizio del dissenso e la tutela dell’incolumità collettiva. Le cronache recenti, segnate da manifestazioni che troppo spesso degenerano in guerriglia urbana, ripropongono con urgenza la necessità di riaffermare l’autorità dello Stato e la preminenza dell’ordine pubblico. Non si tratta solo di una questione amministrativa, ma di un imperativo etico e civile che affonda le sue radici nella stessa natura dell’essere umano e dell’organizzazione politica. Per comprendere la gravità di queste derive violente, è necessario riscoprire le fondamenta del vivere associato, partendo dall’antropologia classica per giungere alle moderne visioni organiche dello Stato. 🔗 Leggi su Formiche.net

In Italia, il recente pacchetto Sicurezza mira a regolamentare in modo più stringente le manifestazioni e il dissenso pubblico.

Lo sgombero di Askatasuna rappresenta un duro colpo alla libertà di espressione e al diritto di dissenso.

