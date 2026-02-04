Opposizione all' attacco sul piano per le liste d' attesa | Calato dall' alto servono coinvolgimento dei medici e risorse
L’opposizione critica i primi passi della giunta Decaro sulla sanità. I consiglieri di minoranza denunciano un piano calato dall’alto, senza coinvolgere abbastanza i medici e senza mettere sufficienti risorse. La discussione si accende su come migliorare le liste d’attesa, con un focus sulla reale efficacia delle misure adottate finora.
Opposizione in Consiglio regionale all'attacco sui primi provvedimenti della giunta Decaro sulla sanità. Nel mirino, in particolare, c'è il piano per l'abbattimento delle liste d'attesa, entrato a regime dallo scorso 2 febbraio.FdI: "No a piani calati dall'alto"
"Piano per le liste d'attesa, servono adeguati investimenti organizzativi"
L'Opi di Brindisi commenta il piano del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, volto a ridurre le liste d’attesa nella sanità pubblica.
Il piano per le liste d?attesa: dai medici un sì con riserva. «Si riparta da un confronto»
I medici pugliesi rispondono al nuovo piano del governatore Antonio Decaro con una riserva.
