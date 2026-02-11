L’Intelligenza Artificiale per farci riflettere su una moda più green

Da ecodibergamo.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La moda si mette in discussione grazie all’intelligenza artificiale. Ora si punta su alternative più sostenibili, senza usare pelle o tessuti di origine animale. La campagna invita a rispettare gli animali, mostrando borse bellissime fatte con materiali vegani, proprio come gli animali che le pubblicizzano. Un messaggio chiaro che sfida le vecchie abitudini e apre a un modo più etico di vestire.

LA CAMPAGNA. «Gli animali si rispettano: non si usano pellami o tessuti derivati. Le borse sono bellissime proprio come quegli animali che fanno i testimonial di accessori totalmente vegani». «Scegliere di mandare il messaggio giusto». Sta tutto qui il valore del progetto di Miomojo, brand bergamasco e azienda BCorp che non scende a compromessi sui materiali che utilizza per le sue borse e sul processo sostenibile attraverso cui le realizza. Un esempio? «La borsa Alima è realizzata con un materiale di nuova generazione che dà una texture croco. Nessuna crudeltà, nessun compromesso. Solo bellezza moderna: questa borsa è fatta di scelte. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

