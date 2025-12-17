Alberto Masotti lancia AMAI | moda e intelligenza artificiale per il futuro della moda

Alberto Masotti, ex presidente di La Perla, apre un nuovo capitolo nel mondo della moda con AM.AI. Un progetto innovativo che unisce stile e tecnologia, segnando il passo verso il futuro del settore. Con questa iniziativa, Masotti dimostra come intelligenza artificiale e moda possano convivere e rivoluzionare le tendenze, lasciando intravedere un domani all'insegna dell'innovazione e della creatività.

Masotti lancia AM.AI, il futuro tra memoria e intelligenza artificiale - AI, come le sue iniziali, il nuovo progetto imprenditoriale con cui Alberto Masotti, ex presidente di La Perla, a 89 anni torna a guardare avanti. msn.com

Alberto Masotti crea una start-up con Amai - Alla soglia dei 90 anni, Alberto Masotti si dedica a un nuovo progetto unendo la creatività umana all’intelligenza artificiale e dando vita alla start- milanofinanza.it

