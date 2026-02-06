La McLaren ha annunciato le prime mosse per i test pre-stagionali in Bahrain. La scuderia britannica ha svelato i nomi dei piloti che scenderanno in pista a Sakhir, con l’obiettivo di preparare al meglio la stagione 2026. I test saranno un banco di prova importante, e la squadra si prepara a raccogliere i primi dati per affinare la vettura prima dell’inizio del campionato.

McLaren anticipa i contenuti chiave dei primi test della stagione 2026 di Formula 1, delineando l’assegnazione dei piloti per ogni giornata a Sakhir e annunciando l’evento di filming day che precederà l’esordio in pista. l’obiettivo è verificare lo stato della MCL40 e introdurre gli elementi di setup utili al debutto in Bahrain, con attenzione alle tempistiche e alle attività previste. 11 febbraio: la giornata sarà interamente riservata a Oscar Piastri, che proseguirà nel lavoro di sviluppo e messa a punto della MCL40 dopo lo shakedown di fine gennaio a Barcellona. l’obiettivo è avanzare nel processo di comprensione della vettura e di affinamento del set-up. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Programma piloti McLaren per i test pre-stagionali in Bahrain

