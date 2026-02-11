Lindsey Vonn dopo il terzo intervento | il racconto dell' operazione e il suo stato d' animo

Lindsey Vonn si è sottoposta al terzo intervento dopo un lungo periodo di infortuni. La campionessa americana ha condiviso sui social il racconto dell’operazione e ha parlato del suo stato d’animo. In un post su Instagram, Vonn ha spiegato come si sente ora e quali sono i prossimi passi per tornare in pista. La sua determinazione è evidente, anche se il percorso resta difficile.

la campionessa Lindsey Vonn è stata sottoposta a un terzo intervento chirurgico in quattro giorni, presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dopo una caduta verificatasi durante la discesa libera alle Olimpiadi Invernali. L'arrivo al nosocomio veneto è stato seguito dal trasferimento dall'ospedale di Cortina d'Ampezzo, accompagnata dallo staff statunitense, per proseguire con la gestione clinica necessaria. la 41enne ha già affrontato un paio di operazioni sulla gamba sinistra nello stesso periodo, dopo essersi presentata al cancelletto di partenza con il crociato sinistro rotto a Crans Montana una settimana prima.

