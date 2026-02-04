Leonardo lettera d’intenti con Indonesia per fornitura aerei M-346F

Nei giorni scorsi, Leonardo ha firmato una lettera di intenti con il governo indonesiano e una società locale. L’obiettivo è collaborare per fornire e supportare gli aerei M-346F Block 20. La notizia conferma il rafforzamento dei rapporti tra Italia e Indonesia nel settore della difesa.

Roma, 4 feb. (askanews) – Leonardo ha firmato una lettera di intenti con PT ESystem Solutions Indonesia e il Ministero della Difesa della Repubblica di Indonesia "volto a collaborare per la fornitura e il supporto di aerei M-346 F Block 20". L'accordo, si legge in una nota, fa seguito alla selezione dell'M-346 da parte del Ministero della Difesa indonesiano in risposta alle sue esigenze operative e di addestramento. La lettera d'intenti, spiega Leonardo, "comprende inoltre la localizzazione di un'ampia gamma di servizi di supporto, manutenzione, revisione e capacità di addestramento, oltre allo sviluppo del capitale umano.

