L' arsenale degli Usa si muove verso le coste israeliane Diplomazia con i motori accesi

L’arsenale statunitense si sta spostando verso le coste israeliane, mentre la tensione nella regione si intensifica. La minaccia iraniana ai Paesi del Golfo e agli alleati degli Stati Uniti evidenzia un clima di crescente instabilità, dove ogni installazione americana potrebbe diventare obiettivo. In questo contesto, la diplomazia si svolge con i “motori accesi”, segnando un momento di alta tensione e di possibile escalation militare.

«Se Washington colpisce, le basi americane nella regione saranno attaccate». La minaccia iraniana, recapitata ai Paesi del Golfo e ai partner degli Stati Uniti, è il punto di rottura: non più propaganda, ma un avvertimento operativo che trasforma ogni installazione Usa in un bersaglio e ogni alleato in un possibile teatro di guerra. È da qui che va letta la svolta di Donald Trump: la diplomazia resta sul tavolo, ma intanto l'America sposta un «muro d'acciaio» in Medio Oriente. E quando la macchina militare si muove così, non lo fa per impressionare i commentatori. Lo fa perché si prepara a colpire davvero. 🔗 Leggi su Iltempo.it

