L’immaginazione nei bonobo tanto rumore per nulla

Nei giorni scorsi si è acceso un dibattito intorno a uno studio pubblicato su Science che riguarda l’immaginazione nei bonobo. La notizia ha fatto molto scalpore sui media, ma in realtà non rivela nulla di nuovo. Gli scienziati hanno confermato qualcosa che già si sospettava da tempo, e quindi il clamore forse è esagerato. Per ora, niente di rivoluzionario.

Si sta parlando molto dello studio pubblicato su Science riguardo all’immaginazione nei bonobo, soprattutto sui media generalisti, vi spiego però perché tanto rumore per nulla (o meglio è tanto, ma non è una novità). Anzitutto mi riferisco al lavoro appena pubblicato di un gruppo internazionale di etologi e psicologi comparativi guidato da Christopher Krupenye, ricercatore alla Johns Hopkins University, e da Amalia Bastos, dell’ Università di St Andrews. Il loro obiettivo non era dimostrare che i bonobo immaginano come gli esseri umani, piuttosto verificare sperimentalmente se un grande primate fosse in grado di mantenere e manipolare una rappresentazione mentale di qualcosa che non è direttamente percepibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

