Manovra e pensioni tanto rumore per nulla
Sciolti gli ultimi nodi nel centrodestra. Nuovo maxi-emendamento: salta il cumulo tra fondi e assegno Inps, stretta sull’uscita dal lavoro di precoci e usuranti, estesa la detassazione dei contratti. Domani il testo in Aula per il voto finale. Ritirato il condono.. Per gli operatori del settore Fintech si rischiano effetti distorsivi soprattutto sulle startup.. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: M5s e il caso Appendino: tanto rumore per nulla?
Leggi anche: Garlasco, esclusiva Tg1. Parole durissime: “Tanto rumore per nulla”
PROMESSE AL VENTO; Pensioni 2026, l'Inps comunica tutti gli aumenti: eccoli fascia per fascia | .it.
Manovra: M5s, 7 miliardi da Pnrr, tasse anticipate e pensioni rinviate - È un'operazione di finanza difensiva costruita contro chi lavora, contro chi produce e contro chi si cura. ansa.it
Manovra, Pd: “Governo bugiardo, sulle pensioni ha tradito le promesse”. M5s: “Continuano ad accanirsi sui più poveri” - Pd e M5s criticano l'emendamento che abolisce la pensione di vecchiaia anticipata con previdenza complementare ... ilfattoquotidiano.it
La Lega vince il braccio di ferro sulle pensioni: stralciato l'emendamento del governo - Via libera all'individuazione di aree, opere e progetti infrastrutturali per "ampiamento, conversione, gestione e sviluppo delle capacità industriali della difesa" ... rainews.it
Manovra, sì in commissione tra le tensioni: lite sul condono (poi rientrato), si cambia ancora sulle pensioni facebook
Manovra, stretta sulle pensioni. Le ultime modifiche su lavoro, Tfr e tasse x.com
