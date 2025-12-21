Roma, 21 dic (Adnkronos) - "In questa legge di bilancio governo e maggioranza hanno fatto tanto rumore e tanta improvvisazione per poi non produrre nulla di concreto per gli italiani: soltanto mancette elettorali per qualche lobby amica. Nulla per il Paese, nulla per le imprese, nulla per giovani, famiglie e salari”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manovra: Magi, 'tanto rumore ma nulla per italiani'

Leggi anche: Manovra e pensioni, tanto rumore per nulla

Leggi anche: M5s e il caso Appendino: tanto rumore per nulla?

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Tanto rumore (per pochi euro) sulla tassa Airbnb. Ma la vera emergenza è rilanciare gli affitti "lunghi" - Il piccolo aumento delle tasse sugli affitti brevi è una minima parte della manovra, e occupa solo uno dei 154 articoli che compongono la legge di bilancio per il 2026. huffingtonpost.it

Manovra: Magi, 'altro che 'manina' Mef, è assalto a diligenza' - Fino all'ultimo momento utile c'è l'assalto della maggioranza alla diligenza della loro legge di bilancio ... lagazzettadelmezzogiorno.it