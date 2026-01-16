Capitale della Cultura la Liguria spinge Sarzana | Un gran gioco di squadra
La Liguria sostiene con entusiasmo la candidatura di Sarzana a Capitale italiana della Cultura 2028. La presentazione, avvenuta ieri a Genova, ha visto la partecipazione della Sala della Trasparenza piena e un forte spirito di collaborazione. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità importante per valorizzare il patrimonio culturale e promuovere lo sviluppo locale, evidenziando il ruolo di Sarzana come punto di riferimento culturale nel contesto regionale.
Genova, 16 gennaio 2026 – Sala della Trasparenza al completo e tanto entusiasmo ieri mattina a Genova per la presentazione della candidatura di Sarzana, unica espressa a livello regionale, a Capitale italiana della Cultura 2028. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per conoscere l’atteso verdetto del Ministero della Cultura - che verrà svelato entro martedì prossimo - e scoprire se la città del Levante ligure rientrerà nella rosa delle dieci finaliste in lizza per l’ambito riconoscimento. Ma a prescindere da quello che sarà il risultato non possono passare inosservati l’impegno, la visione e la condivisione di un percorso virtuoso che partendo da Sarzana ha coinvolto venticinque comuni, oltre ottanta istituzioni e grandi realtà culturali, cinque università e circa duecento realtà culturali e associative. 🔗 Leggi su Lanazione.it
