Green Deal o green crash? Un dibattito sulle politiche europee

La sostenibilità è sostenibile? In un contesto d’incertezza, instabilità e competizione globale crescenti il Green Deal ha perso le magnifiche sorti e progressive iniziali trasfigurandosi via via in un Green Crash. Inciampando in due errori di fondo. Pensare che si decidano per legge le scelte dei consumatori. Due, credere che l’Europa sia un pianeta a sé stante, lontano dal resto del mondo. Che non impatta sulle sue scelte. Così si è aperto il dibattito sulla velocità della svolta green e la sua influenza sulle persone. I piccoli correttivi non servono. Occorre una rinascita valoriale. Il bene comune, il benessere condiviso. 🔗 Leggi su Formiche.net

