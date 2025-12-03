Green Deal o green crash? Un dibattito sulle politiche europee
La sostenibilità è sostenibile? In un contesto d’incertezza, instabilità e competizione globale crescenti il Green Deal ha perso le magnifiche sorti e progressive iniziali trasfigurandosi via via in un Green Crash. Inciampando in due errori di fondo. Pensare che si decidano per legge le scelte dei consumatori. Due, credere che l’Europa sia un pianeta a sé stante, lontano dal resto del mondo. Che non impatta sulle sue scelte. Così si è aperto il dibattito sulla velocità della svolta green e la sua influenza sulle persone. I piccoli correttivi non servono. Occorre una rinascita valoriale. Il bene comune, il benessere condiviso. 🔗 Leggi su Formiche.net
Altre letture consigliate
Ecco tutti gli ambiti del Green deal su cui Bruxelles ha allentato la presa. Dalle caldaie a gas alla rendicontazione, dalla deforestazione all’ecodesign. Di Riccardo Carlino - facebook.com Vai su Facebook
Assemblea Alis, @m_dicaterina (Alis): attenzione particolare a scelte miopi UE, ETS e Green Deal- VIDEOINTERVISTA @MEF_GOV @mitgov_it @SocialMasaf ageei.eu/assemblea-alis… Vai su X
'Green deal o Green crash?', il punto su transizione sociale e ambientale - Un bilancio sulla transizione energetica, sulla riduzione dell’uso dei combustibili fossili, sul ricorso alle energie rinnovabili e sulla promozio ... Si legge su msn.com
GREEN DEAL o GREEN CRASH? Checkpoint sulla twin transition sociale e ambientale - Le voci degli esperti intervenuti il 26 novembre nel talk promosso da ISTUD Business School. ecoincitta.it scrive
Green Deal o Green Crash, workshop su transizione sociale e ambientale - La formula che salda ripensamenti pubblici e privati sostiene il principio che la transizione deve essere sostenibil ... Da adnkronos.com
Green deal o green crash? - Analisi critica della transizione verde: velocità, sostenibilità economica e impatto sociale. Secondo rinnovabili.it
Il Green deal in realtà è un Bad deal. Perché l'allarmismo non ci salverà - L'ex presidente di Elettrictà Futura dice che “il cambiamento climatico crea danni insostenibili per l’economia”, in particolare per la popolazione, ma l'economia mondiale è cresciuta di 3 volte negli ... Secondo ilfoglio.it
Auto 2035, verso il riesame del Green Deal: i 5 punti chiave per Acea - La flessibilità chiesta dall'associazione non è una richiesta di affossare l'elettrificazione verso il 2035. Come scrive auto.it