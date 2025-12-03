Buone pratiche di sostenibilità Viaggia spedito il progetto Bethlehem Green City

Arezzo, 03 dicembre 2025 – Il Comune di San Giovanni Valdarno, capofila insieme alla Fondazione Giovanni Paolo II del progetto internazionale “Bethlehem Green City”, continua a svolgere un ruolo centrale nella cooperazione ambientale con la municipalità di Betlemme. Nei giorni scorsi una delegazione della Fondazione è rientrata da una missione in Terra Santa dedicata al monitoraggio delle iniziative avviate nel distretto, confermando l’impegno dell’amministrazione sangiovannese nel promuovere buone pratiche di sostenibilità e gestione dei rifiuti in un territorio complesso e strategico.Tra le tappe principali della visita, proprio quella al progetto finanziato da AICS e promosso dal Comune valdarnese insieme alla Fondazione Giovanni Paolo II. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Buone pratiche di sostenibilità. Viaggia spedito il progetto “Bethlehem Green City”

