Ministero Istruzione organizza il 21 gennaio convegno su intelligenza artificiale e semplificazione amministrativa per le scuole

Orizzontescuola.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato l'organizzazione del convegno "Intelligenza artificiale e semplificazione amministrativa" che si terrà il 21 gennaio 2026 presso l'Università Europea di Roma. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Ministero Istruzione Organizza 21