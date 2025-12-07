Fiabe antiche per un futuro digitale Metafore e mostri nell’era dell’Intelligenza Artificiale il 12 dicembre la presentazione del libro di Moreno Carosella
Tempo di lettura: < 1 minuto Il giorno 12 dicembre 2025 alle 17:30, presso la sala convegni di Palazzo De Simone della Università del Sannio, sarà presentato il libro di Moreno Carosella, Fiabe antiche per un futuro digitale. Metafore e mostri nell’era dell’Intelligenza Artificiale. Un libro insolito e prezioso, che offre al lettore la possibilità di riflettere in modo originale sul rapporto tra esseri umani e tecnologie in un periodo in cui, sul tema, domina spesso la banalità. L’antica sapienza popolare custodita nelle fiabe e nelle leggende del Meridione non è affatto lontana dal tipo di coscienza collettiva di cui abbiamo bisogno per governare responsabilmente la rivoluzione digitale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
12 fiabe per “i maschi del futuro”. Il nuovo libro di Francesca Cavallo - “In Italia non ho trovato nessun editore che volesse investire nel progetto” Roma, 3 ottobre 2024 – “Come ... Si legge su quotidiano.net
Francesca Cavallo torna con 12 fiabe per i maschi del futuro - "Non sappiamo cosa provi il principe azzurro quando si sposa, né sappiamo come si senta il padre di Biancaneve quando viene costretto a separarsi dalla sua unica figlia dopo essere rimasto vedovo". Segnala ansa.it
Francesca Cavallo torna con 12 fiabe per i maschi del futuro - "Non sappiamo cosa provi il principe azzurro quando si sposa, né sappiamo come si senta il ... Da ansa.it