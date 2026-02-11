Il New York Times e il Guardian hanno deciso di bloccare l’accesso ai loro siti dall’Internet Archive. Le due testate temono che i loro contenuti vengano usati dalle aziende di intelligenza artificiale senza permesso, per addestrare i loro modelli. La decisione ha sorpreso molti, che si chiedono quale sarà il futuro di questa tecnologia e come le testate giornalistiche potranno tutelarsi.

Perché il New York Times e il Guardian hanno bloccato l'accesso dei loro siti da parte dell'Internet Archive? Perché i loro contenuti potevano essere utilizzati senza autorizzazione dalle aziende di intelligenza artificiale per l'addestramento dei modelli. Non è una lotta tra archivisti e editori, ma è la guerra sulla memoria del web nell'epoca in cui l'intelligenza artificiale ha sostituito il motore di ricerca. Chi vince questa battaglia non controllerà l'informazione ma la memoria storica da cui si genera. E in Europa come ci interroghiamo sul futuro dell'intelligenza artificiale? Nei giorni scorsi il Nobel Giorgio Parisi è stato intervistato a Che tempo che fa dove presentava il suo libro Le simmetrie nascoste (Rizzoli 2026). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Ia, il futuro e la sfida dei curiosi

Approfondimenti su Internet Archive

Un ciclo di seminari promosso da Assoservizi di Confindustria Toscana Sud ha affrontato le sfide dei mercati globali, concentrandosi su cybersecurity e intelligenza artificiale.

YouTube si prepara al 2026 con un focus sulla lotta ai deepfake e sul ruolo crescente dei creator.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Jack Dorsey Talks AI, Bitcoin & The Future of Decentralization

Ultime notizie su Internet Archive

Argomenti discussi: Il piano di SpaceX per l’IA del futuro; L’intelligenza artificiale nel futuro dei robot: trend, sfide e applicazioni nel nuovo report IFR; Ecco DiffSyn l’Intelligenza artificiale che insegna a trovare i materiali del futuro; Il futuro del microcredito passa dall’intelligenza artificiale.

L’IA cambia l’occupazione ma metà dei lavoratori non fa formazione, i settori a rischioIn un recente rapporto di Manpower si sottolinea l’importanza delle skill per i lavoratori che non vogliono essere colti impreparati dall’IA ... quifinanza.it

SpaceMolt: l'MMO spaziale che viene giocato solo da agenti IA, come funziona? Che valore ha per il futuro del gaming?Dopo il social network riservato esclusivamente agli agenti di intelligenza artificiale, arriva anche il primo videogioco pensato per essere giocato solo da IA autonome. Si chiama SpaceMolt ed è un MM ... msn.com

Sfida contro Milan Futuro per la 24ª giornata di campionato in anticipo di sabato. 14 febbraio 2026 14:30 Stadio Chinetti – Solbiate Arno #GranatailNostroColore - facebook.com facebook