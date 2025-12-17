La sfida dei mercati globali Aziende a lezione di IA e cybersecurity

Un ciclo di seminari promosso da Assoservizi di Confindustria Toscana Sud ha affrontato le sfide dei mercati globali, concentrandosi su cybersecurity e intelligenza artificiale. L'iniziativa ha coinvolto aziende della provincia di Siena, offrendo approfondimenti sulle nuove tecnologie e sulle strategie per affrontare le complessità del contesto internazionale.

Cybersecurity, intelligenza artificiale (Ai) e mercati globali sono stati i temi al centro di un ciclo di seminari promosso da Assoservizi, agenzia formativa di Confindustria Toscana Sud, per le aziende della provincia di Siena. Una formazione specialistica sui nuovi strumenti tecnologici e strategici per mettere al passo le imprese locali con i mercati globali: il progetto 'Siena Digi-Tech Energy: digitalizzazione e sviluppo economico sostenibile per la provincia di Siena' ha carpito il contributo dell'avviso per il sostegno alla competitività bandito dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena.

