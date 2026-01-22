YouTube si prepara al 2026 con un focus sulla lotta ai deepfake e sul ruolo crescente dei creator. Il CEO Neal Mohan sottolinea l’obiettivo di diventare il nuovo prime time, mentre negli Stati Uniti l’ecosistema contribuisce a un PIL di 55 miliardi di dollari. La piattaforma affronta anche sfide legate alla sicurezza, in un contesto di evoluzione tecnologica che definisce la futura “TV globale”.

Il CEO Neal Mohan traccia la rotta della piattaforma: “Siamo il nuovo prime time”. Negli USA l’ecosistema YouTube genera 55 miliardi di dollari di PIL, mentre la lotta allo “slop” tecnologico diventa prioritaria per la sicurezza degli utenti. Ventun anni dopo la sua fondazione, YouTube non è più solo un contenitore di video, ma una potenza economica e culturale che punta a definire gli standard dell’intrattenimento globale per il prossimo decennio. Nella sua ultima lettera aperta alla community, il CEO Neal Mohan ha delineato le priorità strategiche per il 2026, posizionando la piattaforma di Google come l’erede naturale della televisione tradizionale e, allo stesso tempo, come il principale baluardo contro le insidie dell’intelligenza artificiale generativa. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - YouTube guarda al 2026: tra la lotta ai deepfake e il primato dei creator, la nuova “TV globale” sfida l’IA

YouTube apre agli avatar IA: creator sempre più virtualiYouTube introduce la possibilità di utilizzare avatar generati dall’intelligenza artificiale per i creator.

Regime e opposizione, in Iran scoppia la “guerra” della propaganda tra Ia e deepfakeIn Iran, le proteste sono accompagnate da una crescente diffusione di contenuti manipolati attraverso intelligenza artificiale e deepfake.

