L'ex fidanzata di Laegreid ha risposto all'intervista virale sul tradimento e non è andata benissimo

Da fanpage.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex fidanzata di Laegreid ha deciso di parlare dopo che il video in cui l'atleta ammette il tradimento e chiede scusa è diventato virale. La sua reazione non è andata come sperava: sui social si sono scatenate reazioni e commenti, mentre lei ha scelto di rompere il silenzio, ma senza ottenere il supporto sperato.

Nessun lieto fine alle Olimpiadi di Milano Cortina: l'ex fidanzata di Laegreid ha rotto il silenzio dopo il video virale in cui l'atleta confessa pubblicamente il tradimento e chiede perdono.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Laegreid Tradimento

Perché Laegreid ha deciso di confessare il tradimento alla fidanzata davanti a tutto il mondo

L’atleta norvegese ha deciso di parlare apertamente davanti alle telecamere.

C’è il primo verdetto della F1 sul trucco del motore Mercedes: com’è andata la riunione FIA

La FIA ha tenuto una riunione per analizzare il sospetto trucco sul rapporto di compressione dei motori Mercedes e Red Bull 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Laegreid Tradimento

Argomenti discussi: Caserta: cerca di uccidere l'ex fidanzata e poi tenta il suicidio, in carcere un 33enne; La ex del killer di Nizza Monferrato: Possessivo, l’avevo lasciato. Ha cancellato i sogni di Zoe; Caserta, uomo colpisce con un coltello da cucina l'ex fidanzata 24enne e si ferisce allo sterno; Chi è Gabriela Berlingeri, l’ex fidanzata di Bad Bunny (con cui sarebbe tornato insieme).

l ex fidanzata diL’ex fidanzata di Laegreid ha risposto all’intervista virale sul tradimento, e non è andata benissimoNessun lieto fine alle Olimpiadi di Milano Cortina: l'ex fidanzata di Laegreid ha rotto il silenzio dopo il video virale in cui l'atleta confessa pubblicamente ... fanpage.it

l ex fidanzata diBiatleta pentito in diretta TV: è arrivata la reazione dell'ex fidanzataLa donna, tirata in ballo in diretta tv davanti a tutto il mondo, non ha apprezzato la confessione: Fa male sopportare tutto questo ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.