L'ex fidanzata di Laegreid ha risposto all'intervista virale sul tradimento e non è andata benissimo

L'ex fidanzata di Laegreid ha deciso di parlare dopo che il video in cui l'atleta ammette il tradimento e chiede scusa è diventato virale. La sua reazione non è andata come sperava: sui social si sono scatenate reazioni e commenti, mentre lei ha scelto di rompere il silenzio, ma senza ottenere il supporto sperato.

Nessun lieto fine alle Olimpiadi di Milano Cortina: l'ex fidanzata di Laegreid ha rotto il silenzio dopo il video virale in cui l'atleta confessa pubblicamente il tradimento e chiede perdono. Il norvegese Sturla Holm Laegreid ha vinto la medaglia di bronzo nel biathlon, ma poi ha scioccato il mondo con le sue dichiarazioni. L'atleta ha confessato di avere tradito la fidanzata tre mesi fa e di essere distrutto dal dolore.

