Perché Laegreid ha deciso di confessare il tradimento alla fidanzata davanti a tutto il mondo

L’atleta norvegese ha deciso di parlare apertamente davanti alle telecamere. In conferenza stampa, ha spiegato cosa lo ha portato a confessare il tradimento alla fidanzata, scegliendo di farlo pubblicamente. Una mossa inaspettata che ha sorpreso molti, ma lui ha voluto essere sincero fino in fondo.

L'atleta norvegese ha spiegato in conferenza stampa cosa lo ha spinto a quell'atto di espiazione pubblica. Il gesto, però, non è piaciuto in patria e non sono mancate critiche sulla tempistica della rivelazione.🔗 Leggi su Fanpage.it

Sturla Holm Laegreid si aggiudica la medaglia ad Anterselva, ma il suo momento di gloria viene oscurato da una confessione inaspettata.

Sturla Holm Laegreid ha fatto una confessione a sorpresa in diretta, lasciando tutti senza parole.

Argomenti discussi: Biathlon, per Laegreid bronzo e corna: il norvegese rivela il tradimento, scoppia in lacrime e chiede perdono; Laegreid vince alle Olimpiadi e confessa in mondovisione: Ho tradito la mia fidanzata; Sturla Holm Laegreid, chi è: Ho tradito la mia fidanzata/ Le sono stato infedele; Bronzo olimpico e confessione choc: Sturla Holm Laegreid ammette il tradimento in diretta.

Lägreid, bronzo nel biathlon e confessione: Ho ferito chi amo, sto malissimoIl bronzo nell’individuale non basta a cancellare un peso che il norvegese si porta dietro da mesi. Dopo la gara, in diretta, ha scelto di raccontare una vicenda privata e dolorosa. E ha spiegato perc ... altoadige.it

Il dramma della stella norvegese Sturla Holm Laegreid che dopo la medaglia scoppia a piangere: “Vorrei solo condividere tutto questo con lei” - facebook.com facebook

Il norvegese Sturla Holm Laegreid, dopo aver vinto la medaglia di bronzo nella 20 km maschile di biathlon, si è messo a piangere durante un'intervista con l'emittente norvegese ma, col senno di poi, non era solo emozione per il risultato. Infatti il 28enne, al t x.com