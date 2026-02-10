Stalking a Sophie Codegoni Alessandro Basciano rischia il processo | Prevaricazione e aggressività verbale

La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Alessandro Basciano, il deejay accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni. I pm contestano a Basciano comportamenti di prevaricazione e aggressività verbale, più di un anno dopo il suo arresto lampo a novembre 2024. Ora il cantante rischia di dover affrontare il processo.

Milano, 10 febbraio 2026 – A più di un anno dall’arresto lampo del novembre del 2024, la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il deejay Alessandro Basciano, accusato di stalking ai danni dell'ex compagna Sophie Codegoni. L'inchiesta nei confronti dell'ex concorrente del Grande fratello Vip era stata chiusa dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dal pubblico ministero Antonio Pansa a fine settembre. Ora la richiesta di processo dovrà passare il vaglio di un giudice per l'udienza preliminare. L’inizio delle indagini per stalking. Il deejay e influencer era stato arrestato per stalking lo scorso 21 novembre, quindi subito scarcerato dalla giudice Anna Magelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 10 febbraio 2026 – La procura ha deciso: Alessandro Basciano dovrà affrontare il processo.

La Procura di Milano ha chiesto il processo per Alessandro Basciano, il dj e influencer accusato di stalking contro l’ex compagna Sophie Codegoni.

