Dopo il ciclone Harry Cirillo | Abbiamo ascoltato le comunità per avviare un percorso condiviso di sostegno

Dopo il passaggio del ciclone Harry, il presidente del consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha visitato i comuni della fascia ionica, tra cui Caulonia, per ascoltare le esigenze delle comunità colpite. L'obiettivo è avviare un percorso condiviso di sostegno e ripresa, affrontando le conseguenze dell’evento atmosferico con attenzione e collaborazione.

L'intervento del presidente del Consiglio regionale dopo il sopralluogo del ministro Musumeci sui territori devastatati dal maltempo "Abbiamo voluto verificare di persona le situazioni più critiche- ha spiegato Cirillo- e ascoltare le comunità, per avviare immediatamente un percorso chiaro e condiviso di sostegno. Durante il sopralluogo, sono stati definiti impegni concreti sia sul fronte delle risorse economiche, con l'attivazione dei primi aiuti, sia sul piano istituzionale, con l'avvio della procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza e l'utilizzo degli strumenti straordinari previsti dalla normativa nazionale".

Sei giorni dopo il passaggio del ciclone Harry, le comunità colpite si stanno preparando a fare la conta dei danni.

Dopo i danni causati dal ciclone Harry, si è riacceso il dibattito sulle polizze catastrofali obbligatorie per le imprese.

