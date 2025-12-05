35 anni di Tavolo Inclusione | al Teatro San Carlo un evento per raccontare storie e volti di un percorso condiviso
Giovedì 11 dicembre 2025 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso il Teatro San Carlo, via Guarneri 22, si terrà un'iniziativa organizzata dai componenti del Tavolo Inclusione per celebrare i 35 anni di attività dal titolo "35° anniversario del Tavolo Inclusione. Padova solidarietà e grave. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Argomenti simili trattati di recente
Ho bisogno di un aiuto da i più grandicelli, non riesco a trovare il nome di un gioco da tavolo anni 80/90. Vi dò più informazioni possibili. C'era un fondale marino sagomato di plastica, sopra si piazzava un tabellone trasparente. Si comandavano navi di plastic - facebook.com Vai su Facebook