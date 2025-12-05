35 anni di Tavolo Inclusione | al Teatro San Carlo un evento per raccontare storie e volti di un percorso condiviso

Padovaoggi.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 11 dicembre 2025 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso il Teatro San Carlo, via Guarneri 22, si terrà un'iniziativa organizzata dai componenti del Tavolo Inclusione per celebrare i 35 anni di attività dal titolo "35° anniversario del Tavolo Inclusione. Padova solidarietà e grave. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: 35 Anni Tavolo Inclusione