Letteratura italiana all’estero | Adotta uno scrittore estende il sostegno ai lettori internazionali

L’iniziativa “Adotta uno scrittore, una scrittrice” si apre ora ai lettori di tutto il mondo. L’Agenzia Nazionale Stampa Associata ha deciso di estendere il sostegno alla letteratura italiana anche all’estero. Da oggi, chiunque può contribuire a diffondere i libri degli autori italiani, aiutando a farli conoscere oltre i confini nazionali. L’obiettivo è rafforzare il legame tra gli scrittori italiani e i lettori internazionali, creando nuove opportunità per la cultura del nostro paese.

L’iniziativa “Adotta uno scrittore, una scrittrice”, promossa dall’Agenzia Nazionale Stampa Associata (), estende la sua portata oltre i confini nazionali, aprendo nuove opportunità di sostegno alla letteratura e agli autori italiani. Il progetto, nato come un ponte tra lettori e creativi, si propone di favorire la diffusione della cultura e la valorizzazione del patrimonio letterario del paese, raggiungendo un pubblico sempre più ampio e diversificato. L’ampliamento dell’iniziativa rappresenta una svolta significativa per il panorama culturale italiano. “Adotta uno scrittore, una scrittrice” si era precedentemente focalizzata sul territorio nazionale, ma ora mira a coinvolgere appassionati di letteratura italiana anche all’estero, creando una rete di sostegno che trascende le frontiere geografiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

