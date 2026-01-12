In un contesto di crescente difficoltà economica, la solidarietà si manifesta attraverso iniziative come Adotta una famiglia, che offre pasti caldi e supporto alle persone in difficoltà a Osnago. La Brianza, colpita da crisi e disoccupazione, dimostra così il valore di una comunità unita, pronta a sostenere chi è in difficoltà. Un esempio di come la solidarietà possa fare la differenza in tempi complessi.

OSNAGO (Lecco) La Brianza è sempre meno ricca e sempre più povera, ma anche sempre più solidale. Prima l’impennata dei tassi d’interesse dei mutui, poi la conseguente crisi economica e la disoccupazione, dopo la pandemia di Covid e altri centinaia di attività chiuse e migliaia di posti di lavoro volatilizzati, e dopo ancora l’inflazione. Solo a Osnago, paese nel cuore della Brianza lecchese dove le dichiarazioni dei redditi non tengono il passo del caro-vita, ci sono un centinaio di persone per una trentina di famiglie, che riescono ad avere cibo in tavola grazie ai volontari di Adotta una famiglia e agli altri osnaghesi che li sostengono, donando generi alimentari di prima necessità e soldi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Povertà, un paese solidale. Pasti caldi e sostegno grazie ai volontari di Adotta una famiglia

