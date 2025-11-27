Prendersi cura di chi cura | Aiuteremo i caregiver familiari

Bologna, 27 novembre 2025 – In Emilia-Romagna gli over 65 sono circa un milione e 100mila: il 25 per cento della popolazione. Quelli con più di 75 anni circa 592mila, pari al 13 per cento, mentre chi ha superato gli 80 sono oltre 370mila (l’8 per cento). Sono i dati raccolti dall’indagine ’Passi d’Argento’, il sistema di sorveglianza periodica dell’Istituto Superiore di Sanità, dal quale risulta che circa un terzo degli ultra 65enni (quindi circa 370mila persone) ha difficoltà con le azioni quotidiane come fare la spesa, prendere i farmaci, cucinare, usare il telefono e il 12 per cento (circa 120mila persone) fa fatica a vestirsi, lavarsi, spostarsi dal letto, nutrirsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

