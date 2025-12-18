Al teatro Antei in scena Tartufo

Il teatro Antei si prepara ad accogliere il terzo appuntamento della stagione di prosa, portando sul palco un classico intramontabile. Un’occasione imperdibile per gli spettatori di Arezzo di immergersi in un’opera che promette emozioni e riflessioni profonde, in una cornice suggestiva e ricca di storia. L’evento, promosso dal Comune di Pratovecchio Stia e dalla Fondazione Toscana Spettacolo, si distingue come un momento di cultura e confronto.

Terzo appuntamento della stagione di prosa del Teatro degli Antei, organizzata dal Comune di Pratovecchio Stia e dalla Fondazione Toscana Spettacolo. Venerdì 19 dicembre (ore21:00), dall'omonima commedia di Molière, arriva TARTUFO nella rielaborazione drammaturgica di Michele Sinisi. Un'interpretazione contemporanea del celebre dramma di Molière, che indaga sul personaggio ambiguo di Tartufo, un mistificatore che sfida le convenzioni morali e sociali, portando in scena la sua essenza di male nascosto, che mette in discussione l'intera famiglia che lo ospita. Chi è Tartufo? Un truffatore o un eroe? Un attore o un politico? Un prete o un guaritore? Un sant'uomo, come vuole il padrone di casa, o un impostore, come vuole il resto della famiglia che lo ospita? Un mistificatore o un uomo consapevole delle mistificazioni altrui? Personaggio nato come satira della borghesia secentesca francese, Tartufo è diventato un simbolo, il truffatore per antonomasia capace di attraversare ogni epoca, rimanendo sempre incredibilmente attuale.

