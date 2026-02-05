Questa settimana, su Rai 1, torna “L’Eredità” con una grande sfida tra i campioni più noti. Marco Liorni celebra i vent’anni della Ghigliottina con due serate speciale, in programma il 20 e 21 febbraio. I concorrenti si preparano a sfidarsi davanti a un pubblico in attesa di vedere chi si aggiudicherà il titolo e il montepremi. La gara promette di essere ricca di emozioni, con i protagonisti pronti a dare battaglia.

Marco Liorni celebra i vent’anni della Ghigliottina il 20 e 21 febbraio con due serate evento Il game show più. Il game show più longevo della televisione italiana si veste a festa e conquista la fascia più prestigiosa del palinsesto. L’Eredità – Sfida tra giganti sbarca ufficialmente in prima serata su Rai 1, con due appuntamenti imperdibili fissati per venerdì 20 e sabato 21 febbraio. Sotto la guida sicura di Marco Liorni, il programma non si limiterà a intrattenere, ma celebrerà un traguardo storico: il ventennale della “Ghigliottina”, quel gioco finale capace di incollare milioni di italiani allo schermo ogni sera. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - L’Eredità Sfida tra giganti su Rai 1: il ritorno dei campioni leggendari

