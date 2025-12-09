Napoli Manna esce allo scoperto | l’erede di Di Lorenzo gioca in Serie A
Il Napoli prosegue la pianificazione del mercato invernale, con Giovanni Manna impegnato a rafforzare una rosa messa alla prova dagli infortuni di De Bruyne e Anguissa. Le valutazioni non riguardano soltanto il centrocampo: nel mirino della società c’è anche il ruolo di terzino destro, dove Giovanni Di Lorenzo è costretto agli straordinari a causa dell’assenza di un vero vice. In quest’ottica, il club sta seguendo un talento della Serie A che potrebbe diventare un’opzione concreta per Antonio Conte. Scelto l’erede di Di Lorenzo? Manna punta gli occhi sulla Serie A. Il Napoli ha intensificato le ricerche per un nuovo terzino destro, con Manna orientato verso un profilo giovane ma già rodato nel campionato italiano. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
