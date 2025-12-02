Napoli scelto l’erede di Di Lorenzo | è un giovane talento della Serie A
Il Napoli guarda al futuro e valuta un rinforzo per la fascia destra, attualmente nelle mani di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano resta un riferimento per Antonio Conte, ma l'assenza di un'alternativa affidabile lo costringe a giocare senza pause. Da qui l'idea della società di puntare su un profilo giovane, capace di crescere accanto al leader azzurro. Le attenzioni del club si sarebbero così concentrate su un talento che sta brillando con il Cagliari, attirando l'interesse di big italiane e inglesi. Scelto il vice Di Lorenzo: il talento che arriva dalla Serie A. Capitan Giovanni Di Lorenzo continua a essere un elemento imprescindibile per il Napoli.
