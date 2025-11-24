Leone XIV rilancia l’unità del cristianesimo con In unitate fidei

Leone XIV comincia a rivelare la propria identità. Dopo mesi di riservatezza, pian piano il Papa sta indicando la direzione del suo magistero, senza venir meno alla sua proverbiale pacatezza. La rotta l’ha indicata domenica 23 novembre, presentando la lettera apostolica In unitate fidei, che traccia con chiarezza l’orizzonte del suo pontificato. Il momento non è casuale: tra pochi giorni, dal 27 novembre al 2 dicembre, il Pontefice si recherà in Turchia, con una tappa di forte valore simbolico a?znik, l’antica Nicea, dove nel 325 si tenne il primo Concilio Ecumenico. “Il Concilio di Nicea non è solo un evento del passato, ma una bussola che deve continuare a guidarci verso la piena unità visibile dei cristiani”. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Leone XIV rilancia l’unità del cristianesimo con “In unitate fidei”

