Leone XIV incontra Erdogan e riafferma con forza | Qui per ribadire l’importanza della pace nel mondo
La National Library di Ankara è magnifica nella sua solennità. Le luci dei riflettori illuminano i volti di chi, in quel momento, scrive una pagina di storia (e speriamo che la pagina che viene sia più bella di quella appena scritta). Leone XIV, appena atterrato da Roma, varca la soglia dell’edificio accolto dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan e sua moglie. Attorno a loro, una folta rappresentanza del governo, della società civile e del corpo diplomatico. È il primo viaggio apostolico del nuovo Pontefice, e la scelta non è casuale: la Turchia, terra di confine tra Oriente e Occidente, si trasforma nel palcoscenico di un messaggio di pace destinato al mondo intero. 🔗 Leggi su Panorama.it
