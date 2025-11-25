L'arbitro Doveri sicuro del rigore per la Juve | Guarda solo l'uomo Cosa gli dice il VAR l'audio

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi promuove a pieni voti l'arbitro Doveri e il VAR Guida per il loro operato in occasione del calcio di rigore inizialmente concesso per fallo su Vlahovic e poi tolto dopo on-field review. Decisione corretta e nessuna forzatura del protocollo VAR. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La sfida tra Fiorentina e Juventus è stata interrotta brevemente al 19’ del primo tempo a causa dei cori razzisti rivolti dalla curva viola a Dusan Vlahovic. Dopo un primo avviso diffuso dallo stadio e il ripetersi dei cori, l’arbitro Doveri ha fermato il gioco. Il capitan - facebook.com Vai su Facebook

Ancora razzismo in Serie A: durante #FiorentinaJuventus di questa sera, dei tifosi viola hanno intonato "Sei uno zingaro" contro Dušan Vlahovic. La partita è stata interrotta due volte dall'arbitro Doveri. Vai su X

