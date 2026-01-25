Mattia Furlani ha aperto la stagione con una prestazione di rilievo a Parigi, stabilendo un primato mondiale stagionale. L’atleta italiano si è mostrato in ottima forma già in gennaio, durante la prima gara dell’anno disputata all’AccorArena, nel contesto del World Indoor Tour silver. Questo risultato conferma il suo progresso e la sua competitività nel circuito indoor internazionale.

Mattia Furlani ha sfoderato un eccellente stato di forma fisica già al 25 gennaio, in occasione della sua prima uscita di questa annata agonistica andata in scena sulla pedana dell’AccorArena di Parigi, sede di una tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza di atletica in sala). Il Campione del Mondo di salto in lungo è volato a 8.33 metri, timbrando la miglior prestazione mondiale stagionale e rispondendo di forza allo statunitense Kennedy Stringfellow, che aveva timbrato la precedente world lead con 8.29 lo scorso 16 gennaio a Norman, e anche al greco Miltiadis Tentoglou (8. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mattia Furlani scatenato al debutto! Misura da urlo a Parigi, primato mondiale stagionale!

Noah Lyles punta al primato mondiale nei 300 al debutto stagionale. Tanti big di scena a Boston

Mattia Furlani apre la stagione! Debutto a Parigi contro uno spauracchio, definita la data

