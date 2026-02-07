Leonardo Fabbri ha aperto bene la stagione di lanci, superando i 22 metri a Parow, vicino a Città del Capo. La sua prestazione sembra promettere bene, ma il risultato non sarà valido come record mondiale stagionale. Fabbri ha dimostrato di essere in forma, e ora aspetta le prossime gare per confermarsi tra i migliori.

Leonardo Fabbri ha iniziato la stagione con una splendida spallata sulla pedana di Parow (nei pressi di Città del Capo, Sudafrica), gettando il peso a 22.05 metri: in occasione della prima uscita di questa annata agonistica, il toscano ha superato la fettuccia dell’eccellenza e ha firmato quella che sarebbe miglior prestazione mondiale stagionale, superando di un solo centimetro il precedente world lead timbrato dallo statunitense Jordan Geist quattro giorni fa a Ostrava e confermata ieri sera a Madrid. Dobbiamo però precisarlo: il meeting della WPA League non è inserito nel Global Calendar di World Athletics e dunque non vedremo il nostro portacolori in cima alle liste globali, ma questo non inficia la bontà tecnica della prova offerta nell’emisfero australe in coda a un lungo periodo di allenamento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Leonardo Fabbri firma la spallata d’autore e vola oltre i 22 metri! Sarebbe mondiale stagionale, ma…

Approfondimenti su Parow Città del Capo

Larissa Iapichino inaugura la stagione con un ottimo risultato, raggiungendo quasi i 7 metri nel salto in lungo e stabilendo il suo miglior record stagionale.

Nel corso del World Indoor Tour di Parigi, Mattia Furlani ha ottenuto una prestazione notevole nel salto in lungo, raggiungendo una distanza di 8,33 metri, stabilendo il record mondiale stagionale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Parow Città del Capo

Argomenti discussi: Fabbri debutta nel peso di Parow verso i campionati mondiali indoor.

Leonardo Fabbri firma la spallata d’autore e vola oltre i 22 metri! Sarebbe mondiale stagionale, ma…Leonardo Fabbri ha iniziato la stagione con una splendida spallata sulla pedana di Parow (nei pressi di Città del Capo, Sudafrica), gettando il peso a ... oasport.it

Atletica, Fabbri debutta con 22,05 in Sudafrica: miglior esordio della carrieraLeonardo Fabbri apre la stagione con il miglior debutto della carriera: a Parow l’azzurro supera subito i 22 metri e lancia un messaggio chiaro in vista dei Mon ... sportface.it

Inizia la stagione di Leonardo Fabbri, scopriamo i primi appuntamenti e il ricco calendario facebook

Leonardo Fabbri inizia la stagione: esordio nell’emisfero australe, poi calendario fittissimo verso i Mondiali - x.com