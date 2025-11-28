United Rugby Championship | la Benetton dura un tempo poi crolla con l’Ulster

È tornata l’United Rugby Championship dopo la lunga pausa internazionale, e in attesa delle coppe europee, e all’Affidea Stadium di Belfast sono scesi in campo i padroni di casa dell’Ulster e la Benetton Treviso. Uno scontro diretto nella corsa playoff, con i veneti chiamati a un’impresa sul campo dei nordirlandesi. Ecco come è andata. Nei primi venti minuti a Belfast la Benetton, nonostante le numerose assenze tra i nazionali, mostra subito carattere e ritmo. L’Ulster passa per primo al 10’ con Baloucoune, favorito da un rimbalzo beffardo alle spalle di Rhyno Smith, per il 5-0, ma la risposta dei biancoverdi è immediata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - United Rugby Championship: la Benetton dura un tempo, poi crolla con l’Ulster

Argomenti simili trattati di recente

Questa sera torniamo in campo dopo la lunga pausa! Ulster Rugby ? #BenettonRugby Round 6 BKT United Rugby Championship ? 28.11.2025 ? Affidea Stadium di Belfast 20:45 #ULSvBEN ? Sky Sport Arena #WeAreLions #gameday - facebook.com Vai su Facebook

I Leoni affrontano il Round 6 dello United Rugby Championship con una formazione rimaneggiata a causa delle assenze internazionali ift.tt/v52RQl3 Vai su X

United Rugby Championship: la Benetton dura un tempo, poi crolla con l’Ulster - È tornata l’United Rugby Championship dopo la lunga pausa internazionale, e in attesa delle coppe europee, e all’Affidea Stadium di Belfast sono scesi in ... Lo riporta oasport.it

Tre giorni di rugby su Sky: United Championship, Quilter Nations Series e Top 14 - Un grande fine settimana di rugby è in arrivo su Sky e in streaming su NOW. Da sport.sky.it

Biholiday partner di maglia per Benetton rugby, lo sport incontra il mondo delle vacanze di Biasuzzi - L'accordo porta lo sviluppo di iniziative in campo e nei villaggi del gruppo; il logo BiHoliday è presente sotto al numero di maglia della prima squadra ... Come scrive trevisotoday.it