Fulignati non basta | l’Empoli crolla sotto i colpi di una super Juve Stabia

L'Empoli cede il passo alla Juve Stabia, che domina la partita e si impone con autorità al Menti di Castellammare di Stabia. Una prestazione convincente dei padroni di casa mette in mostra le difficoltà degli avversari, che non riescono a contrastare l'ottima prestazione della squadra campana.

CASTELLAMMARE DI STABIA – È una Juve Stabia padrona del campo quella che esce tra gli applausi del Menti. I campani superano l’ Empoli con un netto 2-0, frutto di una prestazione intensa e di qualità. I toscani, apparsi in difficoltà per lunghi tratti, non sono mai riusciti a imporre il proprio gioco. L’avvio è tutto di marca gialloblù. Già all’11’ Cacciamani spaventa Fulignati, costringendolo al corner. È il preludio al gol. Un minuto dopo, sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto da Maistro, si accende una mischia. Giorgini è il più lesto e da terra trova la deviazione vincente per l’1-0. L’Empoli accusa il colpo. Corrieretoscano.it

Giallozafferano. . Basta solo un aggettivo per descrivere questa pasta: CREMOSA! Preparate il pane perchè qui la scarpetta è d'obbligo!? Giovanni Castaldi, Peccato di Gola Trovate il testo ricetta qui https://ricette.giallozafferano.it/Pasta-cremosa-con-c - facebook.com facebook