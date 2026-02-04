Agrivoltaico la Regione Emilia-Romagna | Decine di richieste subito una nuova legge

La Regione Emilia-Romagna riceve decine di richieste per installare impianti agrivoltaici sui terreni agricoli. La più recente si trova nella zona della Giarola, vicino a Reggio Emilia, ed è tra le più grandi in assoluto. Molti amministratori e agricoltori si sono opposti in passato, ma ora si preparano a cambiare le regole con una nuova legge. La regione ha deciso di intervenire subito per regolamentare questa crescita, che sta trasformando il paesaggio e il modo di fare agricoltura.

Bologna, 4 febbraio 2026 – Sono “ decine le richieste di posa di impianti agrivoltaici che occupano terreno agricolo” e quello della Giarola, alle porte di Reggio Emilia è solo l’ultimo – e uno dei maggiori per estensione – di una lunga serie di battaglie, quasi tutte perse, da amministrazioni e associazioni di agricoltori. La Regione: servono regole chiare sull’agrivoltaico. "Come successo nei mesi scorsi a Sant’Ilario d’Enza e a Scandiano e come sta accadendo in molte parti della regione avanzano decine di richieste di posa di impianti agrivoltaici che occupano terreno agricolo: il caso della Giarola è l’ennesimo – scrive Alessio Mammi, assessore all’Agricoltura della Regione Emilia Romagna –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Impianto agrivoltaico a Giarola: affollata assemblea a Gavasseto per dire no. VIDEOREGGIO EMILIA – Reggio si mobilita contro il nuovo campo agrivoltaico proposto da Atlas Solar 18 in via Bosco in località Giarola. Ieri sera presso la parrocchia di Gavasseto si è svolta un’affollata ... reggionline.com

Catellani (Cia Reggio): L’agrivoltaico sta divorando i terreni agricoli. Territorio a rischioREGGIO EMILIA – «La transizione energetica è una sfida che l’agricoltura non ha mai rifiutato. Ma non può essere affrontata sacrificando i terreni a vocazione agricola e mettendo a rischio il futuro d ... reggionline.com

