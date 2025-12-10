Legge per i Borghi in Emilia Romagna come nelle Marche
L’Emilia-Romagna approva la sua prima legge dedicata alla tutela e valorizzazione dei borghi e centri storici. Un passo importante per rivitalizzare queste realtà, spesso meno valorizzate, e promuovere uno sviluppo sostenibile e sostenuto dal patrimonio culturale locale, con un occhio anche alle Marche, regione con iniziative analoghe.
Bologna, 9 dicembre 2025 – La prima legge nella storia dell’Emilia-Romagna per ridare vita e futuro ai tanti borghi e centri storici disseminati nel territorio. “Un’esigenza nata da una lacuna normativa sul piano della promozione dei Borghi”, così Fratelli d’Italia ha definito la propria proposta presentata questa mattina in Regione. Un patrimonio prezioso di storia, cultura, tradizione e identità. Luoghi che custodiscono ancora straordinarie potenzialità, sia in termini di attrattività turistica sia come vita e di lavoro, territori in cui è possibile costruire un nuovo equilibrio tra benessere, comunità e natura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
