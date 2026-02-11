L’educazione degli adulti in Italia

L’Italia si muove per rafforzare l’educazione degli adulti, ritenuta un elemento chiave per mantenere stabile la democrazia. Le politiche puntano a coinvolgere più persone, anche oltre i percorsi scolastici tradizionali, per favorire l’apprendimento continuo. L’obiettivo è aiutare gli adulti a recuperare competenze e a inserirsi meglio nel mondo del lavoro, sostenendo così lo sviluppo del Paese.

Fondamentale per la tenuta democratica del Paese, motore della transizione e leva di sviluppo sostenibile. Eppure ancora troppi limiti e poco investimento. del sottogruppo “Educazione degli adulti e apprendimento permanente” del Gruppo di lavoro ASviS sul Goal 4 Fondamentale per la tenuta democratica del Paese, motore della transizione e leva di sviluppo sostenibile. Eppure ancora troppi limiti e poco investimento. Sappiamo bene come le nostre società siano oggi attraversate da transizioni ecologiche, digitali, demografiche e sociali. Affidiamo con fiducia le nuove generazioni al sistema scolastico e osserviamo come siano proprio le ragazze e i ragazzi a mostrare maggiore resilienza, fiducia e impegno verso lo sviluppo sostenibile.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Educazione Adulti

A Bologna oggi si è presentata la seconda edizione del progetto “Cronisti in Classe”.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

La Sfida delle Competenze - Analfabetismo in Italia

Ultime notizie su Educazione Adulti

Argomenti discussi: Avvio progetto MIM – Banca d’Italia Educazione finanziaria per i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) per l’anno scolastico 2025-2026.; EPALE Journal, invito a contribuire sull’impatto di Erasmus+ nell’educazione degli adulti; Mobilità e partenariati Erasmus+ 2026 istituzioni scolastiche ed educazione adulti; LiLI: bisogni, partecipazione ed empowerment nell’apprendimento degli adulti.

Associazione Aidea. Le mobilità Erasmus+ e l’educazione degli adultiIncontro nella chiesa metodista con la presidente Peroni e la vice Mainenti. In programma anche il concerto dei pianisti Leonardo Balducci e Lorenzo Delli. Inaugura oggi l’anno accademico ... lanazione.it

Don Luigi Ciotti entra nella Hall of Fame dell'Educazione degli adultiDon Luigi Ciotti ha ricevuto oggi per iniziativa dell'Università di Firenze un prestigioso riconoscimento internazionale per la sua attività instancabile, a favore dell'inclusione sociale e ... ilsole24ore.com

Oggi è iniziato in tutta Italia Cactus Edu, il percorso di educazione all’immagine del Cactus Film Festival che attraversa scuole e territori mettendo il cinema al centro di uno spazio di confronto, ascolto e consapevolezza. Il progetto utilizza il cinema non solo co - facebook.com facebook

Avvio progetto MIM – Banca d’Italia “Educazione finanziaria per i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA)” per l’anno scolastico 2025-2026. x.com